EuroLeague’in 22. haftasında Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde İspanya temsilcisi Baskonia’yı konuk etti. Mücadelenin büyük bölümünde oyunun içinde kalan lacivert-beyazlılar, son çeyrekte kontrolü rakibine kaptırdı.

ANADOLU EFES İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya Saben Lee, Nick Weiler-Babb, Jordan Loyd, Ercan Osmani ve Brice Dessert beşiyle başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-20 geride tamamladı. İkinci periyotta savunma sertliğini artıran temsilcimiz, soyunma odasına 42-40 üstünlükle girdi.

BASKONIA SON ÇEYREKTE AĞIRLIĞINI KOYDU

Başa baş geçen üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Anadolu Efes, final periyoduna 59-58 önde girmeyi başardı.

Son bölümde Baskonia tempoyu yükseltti ve skor üstünlüğünü ele geçirdi. Anadolu Efes, farkı son anlarda azaltmaya çalışsa da yapılan bireysel hatalar ritmin kaybolmasına neden oldu. İspanyol temsilcisi parkeden 89-75 galip ayrıldı.

EUROLEAGUE'DE GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI

EuroLeague'de üst üste 6'ıncı mağlubiyetini alan Anadolu Efes, bir sonraki hafta Hapoel Tel Aviv deplasmanına çıkacak. Baskonia ise Panathinaikos karşısında dış sahada mücadele edecek.