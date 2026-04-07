Anadolu Efes, EuroLeague 36. haftasında Partizan’ı ağırlıyor.

Karşılaşma, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak.

Avrupa Ligi’nde geride kalan 35 maçta 10 galibiyet ve 25 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 19. sırada tamamladı.

Rakip Partizan Belgrad ise oynadığı 35 karşılaşmada 15 galibiyet, 20 yenilgi aldı ve 14. basamakta yer alıyor.

Bu mücadele, Anadolu Efes’in Avrupa kupalarındaki 911. maçına denk geliyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa’da çıktığı 910 maçta 504 kez galip gelirken, 406 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde ise Anadolu Efes, 663. karşılaşmasını oynayacak. Bu süreçte 661 müsabakadan 347 galibiyet, 315 yenilgiyle ayrılan ekip, Avrupa sahnesinde önemli bir deneyim biriktirdi.