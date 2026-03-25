EuroLeague’de 33. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte tempoyu artıran Barcelona, hücumda yüksek yüzdeler yakalayarak soyunma odasına 42-30’luk skor avantajıyla girdi.

ANADOLU EFES SOYUNMA ODASINDAN GÜÇLÜ DÖNDÜ

Üçüncü çeyrekte reaksiyon gösteren Anadolu Efes, özellikle dış atışlarla farkı eritmeye başladı. Bu bölümde 24 sayı bulan temsilcimiz, final periyoduna girilirken skoru 57-54’e getirerek maça yeniden ortak oldu.

SON ÇEYREKTE KIRILMA ANI

Dördüncü çeyrekte iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken Barcelona kritik anlarda bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu. Anadolu Efes’in çabası yeterli olmadı ve 78-71'lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı.

CLYBURN VE SHENGELIA ÖNE ÇIKTI

Barcelona’da Anadolu Efes'in eski oyuncusu Will Clyburn 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Tornike Shengelia 14 sayı ve 8 ribaundlık performansıyla öne çıktı.

EFES’TE ERCAN OSMANİ PARLADI

Anadolu Efes’te Ercan Osmani 18 sayıyla takımının en etkili ismi olurken Nick Weiler-Babb ve PJ Dozier 13’er sayıyla mücadele etti.

DIŞ ATIŞLAR BELİRLEYİCİ OLDU

Barcelona’nın üç sayı çizgisinin gerisinden %42 ile oynaması ve serbest atışlarda %83 isabet bulması galibiyette belirleyici faktörlerden biri oldu. Anadolu Efes ise özellikle kritik anlarda dış atışlarda istediği yüzdeleri yakalayamadı.