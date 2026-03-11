Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 31. haftasında yarın Almanya’nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Mücadele, SAP Garden salonunda saat 22.30’da başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 21 yenilgiyle 19. sırada yer alıyor. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, ligdeki son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Almanya temsilcisi Bayern Münih ise 13 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı lacivert-beyazlılar 74-72 kazanmıştı.
AVRUPA KUPALARINDA 906. MAÇ
Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 906. maçına çıkacak.
Takım, Avrupa’daki 905 karşılaşmada 503 galibiyet ve 402 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı EuroLeague’de ise Anadolu Efes, 658. maçını yapacak. Geride kalan 657 maçın 346’sını kazanan lacivert-beyazlılar, 311’inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.