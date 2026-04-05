Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta karşılaşmasında, Aliağa Petkimspor, yeni çalıştırıcısı Orhun Ene yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Anadolu Efes'e farklı yenilmekten kurtulamadı: 60-85.

Larkin, Saben Lee, Cordinier ve Papagiannis’ten sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Anadolu Efes’te Loyd, 6’da 6 üçlük isabetiyle 26 sayı üreterek karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes 16. galibiyetine ulaşırken, Petkimspor 7 galibiyetle alt sıralardan kurtulamadı.

HAFTAYA DERBİ

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde gelecek hafta derbi maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

ÇEYREK SONUÇLARI

1.ÇEYREK: 13-24

2.ÇEYREK: 28-49

3.ÇEYREK: 45-69

4.ÇEYREK: 60-85