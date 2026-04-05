Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta karşılaşmasında, Aliağa Petkimspor, yeni çalıştırıcısı Orhun Ene yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Anadolu Efes'e farklı yenilmekten kurtulamadı: 60-85.

Larkin, Saben Lee, Cordinier ve Papagiannis’ten sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Anadolu Efes’te Loyd, 6’da 6 üçlük isabetiyle 26 sayı üreterek karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes 16. galibiyetine ulaşırken, Petkimspor 7 galibiyetle alt sıralardan kurtulamadı.

HAFTAYA DERBİ

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde gelecek hafta derbi maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko derbi öncesi evinde Merkezefendi'yi yenerek morallendiFenerbahçe Beko derbi öncesi evinde Merkezefendi'yi yenerek morallendiSpor

ÇEYREK SONUÇLARI

1.ÇEYREK: 13-24

2.ÇEYREK: 28-49

3.ÇEYREK: 45-69

4.ÇEYREK: 60-85