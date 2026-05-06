Anadolu aslanlarının yuvaları sular altında kaldı

Cahit Akgül, kangalları tahliye ettiklerini belirterek, "Bu sene su basma olayı kere başımıza geldi, öncesinde yoğun kar yağışından dolayı sonrasında da yağmur sürekli devam etti. Arka yüksek kesim komple dolunca su menfezlerden bizim tarafımıza doğru bastı. Biz de ilk seferde olduğu gibi ilk iş köpeklerimizi taşıdık. Bütün yuvalar inlerine kadar komple su basmış durumda. Köpekleri dışarıya kuru yerlere taşıdık bakımlarını ve yemeklerini dışarda vereceğiz, buranın suyu çekilene kadar mecbur öyle idare edeceğiz. Yavrular hariç yetmiş yaklaşık 80 tane yetişkin köpeğimiz var. Yavrulardan da mağdur olanlar var. İki tane de ölen yavrumuz var. Hayvanlarımızın hepsi paniklemişti suyun içerisinde. Su geceden bastığı için biz sabah farkına varabildik. Direkt dışarıya çıkarıp yerlerine bağladık. Bu alan zaten su seviyesine çok yakın. Hemen ilerde Kızılırmak var. Bu çevrede her alan komple su dolu. Bu taraf biraz daha meyilli olduğu için menfezlerdeki su olduğu gibi bu tarafa geliyor" dedi.