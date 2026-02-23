Antalya'nın Elmalı ilçesinde 40 yıl boyunca arkeolojik kazılar yürüten ve onlarca eseri gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Machteld Johanna Mellink’in vasiyeti üzerine, bedenine ait küller 2 bin 500 yıllık Kızılbel Tümülüsü’ne serpildi.
Anadolu Arkeolojisinin Annesi Mellink’in vasiyeti: Külleri Kızılbel Tümülüsü’ne serpildi
Antalya'nın Elmalı ilçesinde 40 yıl kazı yapan “Anadolu arkeolojisinin annesi” Prof. Dr. Machteld Johanna Mellink’in külleri, vasiyetine uygun olarak 2 bin 500 yıllık Kızılbel Tümülüsü’ne serpildi. Ayrıca ismi ise Elmalı’da bir caddeye verilerek ölümsüzleştirildi.Derleyen: Tuğçe Nur Acar
“Anadolu arkeolojisinin annesi” olarak bilinen Mellink, Elmalı ile kurduğu bağ nedeniyle hayatının önemli bölümünü ilçede geçirmiş ve burada bir caddeye ismi verilerek ölümsüzleştirilmiş oldu.
Hollanda’da 1917’de doğan Mellink, doktora eğitiminden sonra 1946’da ABD’ye giderek Anadolu arkeolojisi üzerine uzmanlaştı. İlk kez 1947’de Mersin’in Tarsus ilçesindeki Gözlükule kazılarında Türkiye ile tanışan Mellink, 1963’te Karataş-Semayük kazıları için Elmalı’ya geldi. Bölgede yaptığı kazılarda Kızılbel ve Karaburun Tümülüsleri’ni gün yüzüne çıkararak Anadolu’nun en iyi korunmuş boyalı mezar odalarını literatüre kazandırdı.
Elmalı halkıyla güçlü bağlar kuran Mellink, ilçeye Elmalı Müzesi’nin kurulması ve bir hastanenin yapılması için girişimlerde bulundu.
2006 yılında ABD’de 89 yaşında hayatını kaybeden Mellink’in küllerini yakınları, vasiyetine uygun olarak Elmalı’ya gönderdi ve Sadık Aytulum tarafından Kızılbel Tümülüsü’ne serpildi.
Prof. Dr. Mellink’in adı, Elmalı Belediyesi’nin Şubat 2026’da aldığı kararla kazı evinin bulunduğu caddede ölümsüzleştirildi. Elmalı Müzesi Müdürü arkeolog Tahir Aksekili ve Kültür Sanat Müdürü Durmuş Altan, Mellink’in ailesiyle görüşerek, onun ilçeye katkılarını ve yaşamını belgelediler.
Sadık Aytulum, Mellink’in Elmalı’yı kendi evi gibi gördüğünü, ilçeye yaptığı katkıları ve aileyle kurduğu bağı duygularla anlattı: “40 yılını Elmalı’ya verdi. Kendisi benim annemden farksızdır. Kızılbel Tümülüsü’ne küllerini ben serptim.”
Mellink’in Kızılbel ve Karaburun Tümülüsleri’ne özel ilgisi, bölgedeki tarihi ve kültürel değerleri koruma isteği ve Likya esintilerini yansıtmasıyla açıklanıyor. Böylece, Mellink’in yaşamı ve çalışmaları Elmalı’da hem tarih hem de kalıcı anılarla yaşatılmış oldu.