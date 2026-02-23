Anadolu Arkeolojisinin Annesi Mellink’in vasiyeti: Külleri Kızılbel Tümülüsü’ne serpildi

Mellink’in Kızılbel ve Karaburun Tümülüsleri’ne özel ilgisi, bölgedeki tarihi ve kültürel değerleri koruma isteği ve Likya esintilerini yansıtmasıyla açıklanıyor. Böylece, Mellink’in yaşamı ve çalışmaları Elmalı’da hem tarih hem de kalıcı anılarla yaşatılmış oldu.