Terörsüz Türkiye süreci başlamadan önceki süreci hatırlayalım. Terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan “Kürt diline sahip çıkma” çağrısı yapmıştı.

Karayılan, Diyarbakır’da gençlerin sokaklarda, kendi aralarında Türkçe konuştuğunu belirtip buna karşı çıkmıştı. Türkçe konuşmaya gerek olmadığını söyleyen Karayılan, Kürtçe’ye sahip çıkmak gerektiğini söylemişti.

Murat Karayılan’ın açıkça söylediğine göre, Diyarbakır’da gençler sokakta Türkçe konuşuyordu.

Buna rağmen siyasette “anadilde eğitim” deniyordu.

Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasıyla Kürtçe ile ilgili çok gelişme oldu.

Meclis’te DEM Partililer sıklıkla Kürtçe konuştu, İYİ Partililer itiraz etti.

CHP lideri Özgür Özel’e mikrofon uzatıldı, anadilde eğitim yanıtı gelmeyince tepkiler yükseldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş iki ay önce Dicle Üniversitesi açılışında Kürtçe konuştu.

DEM Parti’nin yoğun anadilde eğitim açıklamalarından sonra bu kez “anadilde ibadet” vurgusuna geçildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları geçen hafta katıldığı Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu 1. Olağan Kongresi'nde ‘anadilde ibadet’ hakkında “Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli, Kürtçe vaaz verebilmelidir” dedi.

PKK’NIN SÖZDE MAHKEMESİNDEN BELGE!

Peki, PKK’lılar kendi kamplarında ve kendi sözde mahkemelerinde hangi dili kullanıyor?

Sorunun yanıtı için, FETÖ’nün Ergenekon davasındaki ek delil klasörlerini incelemek gerekiyor.

İkinci Ergenekon davasında tutuklu yargılanıp beraat eden emekli Albay Mustafa Levent Göktaş’a ait ek delil klasörünün 167 ve 168. sayfalarında, “ZAP Askeri Mahkeme Kararları” adlı iki sayfalık belge yer aldı.

Belgeye göre; PKK’nın kurucularından olan Nesimi Kılıç 25 yıl önce örgütün Zap Askeri Mahkemesi tarafından idamla yargılandı. Nesimi Kılıç, 1999'da yakalanan PKK'lı Cevat Soysal'ın Meriç Nehri üzerinden 1995'te Yunanistan'a kaçırılmasını organize etti. Bu olaydan bir yıl sonra “çizgiye karşı siyasi suç” işlediği gerekçesiyle sanık sandalyesine oturtuldu.

PKK’nın Zap Askeri Mahkemesi’ne ait 23 Ocak 1996 tarihli kararda Kılıç hakkında şu suçlamalar yer aldı: “Çizgiye karşı işlenen siyasi suçlardan 1. dereceden h maddesine göre, ulusal kurtuluş otoritesini tanımamakta ısrar ederek, sömürgeci, siyasal, sosyal ve kültürel kurum ve kuruluşların temsilciliğini yapmak. 3. dereceden suçlar kapsamının a maddesine göre, ulusal kurtuluş otoritesinin karar ve yasalarına uymamak ve ihlal etmek suçları sabit görülmüştür.”

Belgede, Kürtçe tek satır yer almıyor. Sözde mahkemenin kararı Türkçe olarak düzenlendi.

Diyarbakır sokaklarında gençler, dağda PKK’lılar Türkçe konuşup yazışırken, “anadilde eğitim” tartışmasının büyütülmesinin anlamı nedir?

İşte o belge:

Belgede yer alan ifadeler şöyle:

“ZAP ASKERİ MAHKEME KARARLARI (23.01.1996)

Sanık:

Kod Adı: Fırat

Adı Soyadı: Nesimi Kılıç

Baba Adı: Ömer

Ana Adı: Mihdiye

Doğum Yeri ve Tarihi: 1958

Partiye Katılış Tarihi: 1976

Suçu:

Yukarıda açık kimliği yazılı olan Sanık Nesimi Kılıç, Ömer oğlu, Mihdiye’den olma.

Çizgiye karşı işlenen siyasi suçlardan 1. dereceden h. maddesine göre;

Ulusal kurtuluş otoritesini tanımamakta ısrar ederek, sömürgeci siyasal, sosyal ve kültürel kurum ve kuruluşlarının temsilciliğini yapmak.

3. dereceden suçlar kapsamında 3. maddesine göre;

Ulusal kurtuluş otoritesinin karar ve yasalarına uymamak ve ihlal etmek suçları sabit görülmüştür. Buna göre; KARAR:

Sanık Fırat'ın idamla yargılanmasına karar verilmiş, soruşturma esnasında ve mahkemedeki iyi hal durumu göz önüne alınarak tutukluluk durumuna son verilmesine ve 3 aylık emek sürecine tabi tutulmasına ve durumunun bu süre içinde değerlendirilmesine karar verilmiştir.”