Anneler Günü annelerin, anneliğin ve toplumda annelerin rolünün onurlandırıldığı bir kutlama günüdür. Anneler Günü, anneleri onurlandırmak, onlara olan sevgi ve minnettarlığı ifade etmek amacıyla her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan özel bir gündür.

Anneler Günü neredeyse bütün dünyada kutlanan bir etkinliktir. Ancak bütün ülkelerin kutladığı tarih aynı değildir. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 70 kadar ülkede mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. 22 ülkede 8 Mart’ta, 19 ülkede 21 Mart’ta, 13 ülkede mayısın son pazarında, 7 ülkede mayısın ilk pazarı ve diğer ülkelerde de haziran, ağustos, ekim, kasım ve aralık aylarında değişik günlerde kutlanır. Birçok ülkede de kökeni farklıdır. Örneğin Hindistan’da farklı bir tarihte kutlanan Durga-Puja Günü, Anneler Günü ile benzer bir mantık taşısa da yine, Birleşik Krallık, Mothering Sunday olarak da ifade ettiği bir gün olan Anneler Günü benzeri bir etkinliği, farklı bir günde kutlasa da dünyanın büyük kısmında olduğu gibi Türkiye’de Nene Hatun’un “Yılın Annesi” seçildiği 1955’ten beri 71 yıldır Anneler Günü, mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır.

Dünya çapında farklı tarihlerde kutlansa da temel amacı evrensel olup Annelere şükran ve sevgi duygusunu yansıtmaktır. Anneler, hayatımızın en önemli figürlerinin başında gelir. Onlar hayatımızın her aşamasında bize rehberlik eder, bizi destekler ve bizi koşulsuz sevgiyle sararlar.

"Anneler Günü" anlamında olmasa da anneleri için yapılan Anneler Günü kutlamaları Sümerlere kadar dayandırılabilir. Patriyarkal (anaerkil) düzenin hüküm sürdüğü tarihin ilk çağlarından bu yana İşkar, Kybele, Rhea ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle analık, doğurganlık niteliğinde ön plana çıkmış ve doğanın uyandığı, yeniden doğduğu bahar mevsimi ile (ana sevgisi) özdeşleşmiştir.

Erkeklerin toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta birincil güç ve otoriteye sahip olduğu, soyun erkek üzerinden yürütüldüğü sistem olan Patriyarkal (ataerkillik), düzenin yerleşmeye başlaması zaman zaman kutlamaların içeriğinin ve şeklinin değişmesine ve hatta bazı dönemlerde gizli olarak yapılmasına sebep olmuşsa da kesintiye uğramamış, her bahar coşkulu Anneler Günü kutlamaları ve sunuları bir gelenek halini alarak binlerce yıl Türk Devletlerinde ve Osmanlı imparatorluğunda kesintisiz olarak (ana sevgisi) Anneler Günü kutlanmıştır.

Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl önce başlattığı Anneler Günü kutlama gelenekleri 20. yüz yılın başından itibaren dünya çapında kabul görmüştür. Dünya ülkeleri Türk dünyasında binlerce yıldır kutlanan (ana sevgisi) Anneler Günü'nü içlerine sindiremedikleri için başlangıç olarak kabul etmemişlerdir.

Dünya tarihinde Anneler Gününün kutlanması bu şekilde bilinmesine rağmen Anneler Günü'nün kökleri, Türk kültürünü hiçe sayan Batılılarca; Yunanlılar ve Romalılar gibi medeniyetlerin ana tanrıçaları onuruna festivaller düzenlediği uygulamalara; Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea ve Antik Romalılar da ana tanrıça Kibele onuruna dayandırılarak yaptıkları festivalleri esas alıp Anneler Günü kutlamalarını başlangıç olarak göstermişlerdir.

Geleneğe dönüşen anneler günü kutlamaları ise Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamıştır. Anna Jarvis adında bir kadın, 1908 yılında kaybettiği annesi için bir anma günü başlatmış, annesinin ölümünden sonra annelerin çocuklarına olan sevgisini ve fedakarlığını anmak için bir yol aramıştır. Onun bu çabaları sonucunda, 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü olarak kutlanmasını resmi olarak kabul etmiştir. Bu olay, modern Anneler Günü’nün başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Anneler Günü, anneleri onurlandırmak ve sevgimizi göstermek için özel olarak ayrılmış bu özel gün, annelerin toplumdaki önemli rolünü vurgularken bize onların sevgi, özveri ve fedakarlıkları için teşekkür etme fırsatı vermiştir. Bu nedenle her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü, annelerimizi onurlandırmak ve onlara olan sevgimizi göstermek için bütün bir yıl boyunca kutlanan özel günlerin içinde en anlamlılarından biri olan Anneler Günü’nü kutlarız.

Doğumla başlayan anne-çocuk ilişkisi ölene dek sürer ve aslında ölümle bile bitmez. Bütün çocuklar için en temel varlık olan anne öyle bir kimliktir ki, onu yanımızda düşünmek bile, bize tarifi zor bir huzur verir. Anne Olmak; iyi bir doktor olmak ve bir öpücükle bütün ağrıları sızıları dindirebilmekle eşteştir.

Tanrı, dünyadaki sevgilerin en yücesi olan evlat sevgisini, anneye vermiştir. Bu sevginin hiçbir menfaati ve kuralı yoktur. Anneye verilen evlat sevgisi ve Evlada da verilen anne sevgisi en temiz, en kutsal, en yüce sevgidir. Anneler, bir ömür boyu ailenin düzenini, birliğini, sevgi bağlarını kurup korurken, diğer yandan çocuklarını iyi ve doğru yetiştirmek, güzel ahlaklı olmaları için de erdemlerle donatmak adına didinip dururlar. Bu nedenle, küçük bir çocukken, bizlere öğrettiği iyilik, doğruluk, temiz ahlak, dostluk, başkalarını hor görmeme gibi kavramlar büyüyüp sosyal yaşama karıştığımız andan itibaren ana ilkemiz olur.

Anadolu insanı annenin yanı sıra büyük annelerin, nenelerin, çocuğu olmamış halanın, evlenmemiş teyzenin, ablanın da anneler gününü kutlamaktadır. Bu davranışlar; kültürümüzdeki paylaşımcı değerin ve insanımızdaki şefkat, merhamet, takdir duygularının bir yansımasıdır.

Anneler Günü, kadim geleneklere dayanan, annelerin ve anne figürlerinin sevgisini, gücünü ve fedakarlıklarını onurlandıran bir kutlama olup hediyelerin ve törenlerin ötesinde, hayatlarımızı şekillendiren annelere takdirimizi ifade etmemiz için içten bir hatırlatmadır.

Birçok kültürde Anneler Günü, aile toplantıları veya el yapımı hediyeler ve kartlar sunma gibi geleneklerle kutlanır. Dünyanın neresinde olursanız olun, kutlamanın ardındaki duygu son derece kişisel ve içtendir. Anneler Günü, annelerin sağladığı sevgi, güç ve sarsılmaz desteğin yürekten bir hatırlatıcısıdır. İster yanımızda olsunlar ister ruhen hatırlansınlar, onları samimiyetle ve sıcaklıkla kutlamak bizi aile ve minnettarlığın özüne yaklaştırır.

Anneler Günü’nde genellikle gazetelerde annelerle ve anneler günüyle ilgili yazılar, anılar, şiirler yayımlanır. Radyo ve televizyon kanallarında günün anlam ve önemini vurgulayan haberler, konuşmalar yapılır. Okullarda öğrenciler panolar hazırlar, kompozisyonlar ve şiirler yazar, resimler yaparak coşku içinde kutlarlar.

Çok iyi biliyoruz ki, senede bir gün ne anneyi anmaya yeter, ne de sevgi ve saygı gösterileri bir yaşam boyunun karşılığı olabilir. Bu özel günde tüm annelerin önünde sevgi ve saygı ile eğiliyor, iyi ki varsınız diyorum.

Anadolu insanın en güzel deyişlerinden biri olan, “Ana gibi yar olmaz” sözü ışığında hayatta olan annelerle, hayatta olmasalar bile yüreğimizde, bizimle beraber ve bizim için gönüllerde yaşayan tüm yitirilmiş annelerin anneler günü kutlu, mekanları cennet olsun.