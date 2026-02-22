AJet Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, şirket Amsterdam’ın ardından Hollanda’daki ikinci noktası olarak Rotterdam’ı seçti.



Sabiha Gökçen’den havalanan AJet uçağı, Rotterdam The Hague Havalimanı’nda geleneksel havacılık ritüeli olan su takı ile karşılandı.



Törene Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş, AJet üst yönetimi ve havalimanı yetkilileri katıldı.



AJet, İstanbul-Rotterdam arasında pazartesi, perşembe, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı sefer gerçekleştirecek.



