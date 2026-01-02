Utrecht, forması giyen 25 yaşındaki sol bek El Karouani ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe’nin önüne engel çıktı. 30 yaşındaki Amrabat, Fas Milli Takımı’ndan da arkadaşı olan El Karouani’yi, kiralık olarak forma giydiği Real Betis’e önerdi.

REAL BETIS GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İspanyol ekibi Real Betis, oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı. Amrabat, oyuncu tarafıyla anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe'nin transferine taş koydu.

Bonservisi Fenerbahçe’de olan ancak kiralık olarak Real Betis forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Amrabat, öncesinde El Karouani ile görüşme yapmış ve Fenerbahçe ile alakalı olumlu referans vermişti.

Real Betis’in de devreye girmesinin ardından Fenerbahçe, El Karouani transferi için girişimlerini hızlandıracak.