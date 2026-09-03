"Nour El Ain" ve "Tamally Ma'ak" gibi dünya çapında tanınan hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mısırlı yıldız Amr Diab, Türkiye'deki sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası ödüle layık görülen ve World Music Awards’ta "En Çok Satan Orta Doğulu Sanatçı" unvanını defalarca kazanan ilk Arap sanatçı olan Diab, kariyerinde bir ilke imza atacak.

İSTANBUL İÇİN ÖZEL JET KİRALANDI

Cumartesi akşamı İstanbul’da gerçekleşecek büyük organizasyon öncesinde yıldız ismin ulaşım planı dikkat çekti. Ünlü sanatçının ilk Türkiye ziyareti ve konseri için tarifeli uçak yerine özel jet tercih ettiği ve İstanbul’a özel jetiyle geleceği öğrenildi.

DEV ETKİNLİK ATAKÖY MARİNA ARENA'DA

TemaCC organizasyonuyla 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ataköy Marina Arena'da düzenlenecek konserde, yenilenen dünya turnesine özel hazırlanan sahne prodüksiyonu ve İstanbul’a özel bir repertuvar sunulacak. Daha önce 2 Ağustos 2026 olarak açıklanan ancak albüm ve turne takvimi sebebiyle ertelenen konsere alınan biletler yeni tarihte geçerliliğini koruyor.