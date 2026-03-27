Ligde oynadığı 15 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Karadeniz temsilcisi, topladığı 34 puanla lider Şahinbey Belediyespor’un 8, ikinci sıradaki Başkent Ampute Futbol Gücü’nün ise 6 puan gerisinde bulunuyor.

Teknik direktör Faruk Kuduban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Mart Pazar günü karşılaşacakları Depsaş Enerji Spor Kulübü maçını kazanarak üst sıralardaki iddialarını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Geçmiş sezonlara kıyasla daha güçlü bir kadro oluşturduklarını dile getiren Kuduban, 2024-2025 sezonunda Trabzon’a üçüncülük kupası kazandırdıklarını hatırlattı. Kadroya yeni takviyeler yaptıklarını belirten teknik adam, Fas ve Cezayir’den transfer edilen oyuncularla güçlendiklerini vurguladı. Bu hafta sahalarında zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını aktaran Kuduban, Şanlıurfa temsilcisiyle oynayacakları karşılaşmayı taraftarlarının desteğiyle kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını kaydeden Kuduban, takım içinde güçlü bir bağ kurduklarını ve bu sayede eksik yönlerini tamamlayabildiklerini ifade etti.

Trabzon’u uluslararası arenada temsil etme hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Kuduban, mevcut puan durumlarına dikkat çekerek öncelikli amaçlarının şampiyonluk olduğunu, bunun gerçekleşmemesi halinde ise ligi ikinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’ne katılmayı planladıklarını dile getirdi. İkinci yarıda şampiyonluk yarışındaki rakiplerini sahalarında ağırlayacaklarını hatırlatan Kuduban, ilk devrede yaşanan puan kayıplarını telafi ederek sezonu en üst noktada bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Takım oyuncularından Soner Köroğlu ise taraftarlara destek çağrısında bulunarak, hafta sonunda oynanacak karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekti. Şanlıurfa ekibiyle yapılan mücadelelerin genellikle çekişmeli geçtiğini belirten Köroğlu, bu karşılaşmanın da benzer bir tempoda oynanacağını ifade etti.

Takımın güçlü bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Köroğlu, hedeflerinin öncelikle şampiyonluk olduğunu, bunun yanında Avrupa kupalarına katılmayı da kesin bir amaç olarak gördüklerini belirtti.

Köroğlu ayrıca engelli bireylere çağrıda bulunarak, spor yapma imkanı olan herkesin mutlaka bir branşla ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.