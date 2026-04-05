Sakarya’da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşması sırasında kalp krizi geçiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi 17. hafta maçında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü’nü Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde ağırladı.

1-1 eşitlikle devam eden müsabakanın 17. dakikasında mola verilirken, konuk takımın antrenörü Mustafa Bebe hakemlere su ikram ettiği sırada bir anda yere yığıldı.

Bebe’ye ilk müdahale sahadaki hakemler tarafından yapıldı. Kalp masajı uygulanan Bebe kısa süreliğine kendine geldi ancak yeniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bebe, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebe’nin vefatının ardından karşılaşma hakem kararıyla tatil edildi.