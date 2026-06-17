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Kaynak: AA

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, organizasyonda yarı final mücadeleleri 19 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek.

Günün ilk maçında saat 16.00’da lig şampiyonu Şahinbey Belediyespor ile Malatya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

İkinci yarı finalde ise saat 18.00’de Başkent Ampute Futbol Gücü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü sahaya çıkacak.

Kupada şampiyonu belirleyecek final müsabakası 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de oynanacak.

Ayrıca Ampute Futbol Süper Kupa karşılaşması 21 Haziran Pazar günü saat 17.00’de İstanbul’da yapılacak.

Şişli Belediye Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı’nda oynanacak tüm karşılaşmalar TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.