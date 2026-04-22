Avrupa Ampute Futbol Federasyonu’nun (EAFF) faaliyet programına ilk defa dahil edilen turnuvada, ev sahibi Başkent Ampute Futbol Gücü dahil toplam 6 kulüp yer alacak.

Başkent ekibi A Grubu’nda Crusaders (Ukrayna) ve Olimpik Marsilya (Fransa) ile karşılaşacak. B Grubu’nda ise Club Brugge (Belçika), Slask Wroclaw (Polonya) ve Vicenza (İtalya) mücadele edecek.

Grup ve eleme maçlarının Eryaman Stadı’nda oynanacağı, final ve klasman karşılaşmalarının ise Etimesgut Stadı’nda yapılacağı bildirildi.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, çapraz eşleşme sistemiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.