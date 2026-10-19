Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde meydana gelen kazada iş yeri sahibi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, saat 16.00 sıralarında bir mobilya imalathanesinde çalışan iş yeri sahibi Ercan K. (39) ampulü değiştirmek için merdivene çıktı. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki merdivenden dengesini kaybederek yere düşen şahıs yaralandı.

Çevredekilerin ihbar üzerine yaralıya ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ercan K., tedavi altına alındı. Polis ekipleri, meydana gelen iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.