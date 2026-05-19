İngiliz devi Manchester United’da büyük umutlarla göreve gelen ancak beklentileri karşılayamayan teknik direktör Ruben Amorim, Kırmızı Şeytanlar’dan ayrılmasının ardından ülkesine dönüyor.

BENFICA İLE ANLAŞMA İDDİASI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Benfica, teknik direktörlük için birçok adayla görüşme gerçekleştirdi ancak öne çıkan ismin Rúben Amorim olduğu belirtildi.

Benfica yönetiminin, Jose Mourinho’nun Real Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzalamasının ardından hızla alternatif arayışına girdiği aktarıldı.

AMORIM DÖNÜYOR

İddialara göre Portekiz ekibi, Ruben Amorim ile anlaşma sağladı. İsmi daha önce Manchester City ile de anılan genç teknik adamın, kariyerine yeniden ülkesinde devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Manchester United’daki döneminin ardından Amorim’in, Benfica ile yeniden çıkış yakalayarak itibarını tazelemeyi hedeflediği öne sürüldü.