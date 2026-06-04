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Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen Bursaspor, transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi Legia Varşova'dan orta saha oyuncusu Elitim ve Karabağ'dan sol bek Bayramov'u transfer etmişti.

BURSASPOR'DAN AMINE BOUTRAH'A TRANSFER TEKLİFİ

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre, Bursaspor, Fransa'nın Bastia takımında forma giyen kanat oyuncusu Amine Boutrah'a resmi teklif yaptı.

SEZON KARNESİ

25 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Ligue 2 ekibiyle çıktığı 30 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Fransız oyuncunun takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.