Yeniçağ Gazetesi
18 Temmuz 2026 Cumartesi
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz

Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz

Pershing Square'in kurucusu ve milyarder yatırımcı Bill Ackman, tüm sermayesini yatıracak olsa 10 yıl boyunca yatırım yapacağı emtiayı açıkladı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz - Resim: 1

Forbes'a verdiği röportajda, "Bugün tüm sermayemi önümüzdeki 10 yıl boyunca tek bir yatırıma koyacak olsam, bir hisse senedi endeks fonu seçerdim" diyen Ackman, bireysel hisse yerine çeşitlendirilmiş endeks fonlarını önerdi.

1 11
Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz - Resim: 2

Ackman'ın bu yaklaşımı, yıllardır düşük maliyetli endeks fonlarını savunan Warren Buffett'ın yatırım anlayışıyla da paralellik gösteriyor.

2 11
Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz - Resim: 3

"Tek bir hisseye yatırım yapmak doğru değil"

Başarılı yatırımcının portföyünde sınırlı sayıda hisse bulunmasına rağmen Ackman, tüm sermayenin tek bir şirkete yatırılmasının doğru bir strateji olmadığını düşünüyor.

3 11
Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz - Resim: 4

Ackman'a göre başarılı yatırımın sırrı tek bir kazanan hisseyi bulmak değil, uzun vadede güçlü performans gösterecek dengeli bir portföy oluşturmak.

4 11
Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz - Resim: 5

Neden endeks fonlarını öneriyor?

Ackman, geniş kapsamlı hisse senedi endeks fonlarının iki önemli avantaj sunduğunu belirtiyor.

5 11
Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz - Resim: 6

Bunlardan ilki yüksek likidite. Yatırımcılar ihtiyaç duyduklarında yatırımlarını kolaylıkla nakde çevirebiliyor.

6 11
Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz - Resim: 7

İkinci avantaj ise uzun vadeli getiri potansiyeli. Tarihsel verilerin hisse senetlerinin uzun vadede tahvillere kıyasla çok daha yüksek getiri sağladığını gösterdiğini ifade eden Ackman, bu eğilimin gelecekte de devam etmesini beklediğini söyledi.

7 11
Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz - Resim: 8

Tahvillere sıcak bakmıyor

Ackman'ın uzak durduğu yatırım araçlarının başında ise tahviller geliyor.

Ünlü yatırımcı, yapay zeka yatırımları nedeniyle küresel ölçekte sermaye talebinin hızla arttığını, bunun da faizlerin yüksek seyretmesine neden olabileceğini düşünüyor. Yüksek faiz ortamının ise mevcut tahviller üzerinde fiyat baskısı oluşturabileceğini ifade ediyor.

8 11
Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz - Resim: 9

Enflasyonun hedef seviyelere inmesinin zaman alabileceğini de vurgulayan Ackman, bu nedenle tahvillerin önümüzdeki yıllarda hisse senetlerine kıyasla daha zayıf performans gösterebileceğini savunuyor.

9 11
Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz - Resim: 10

ENDEKS FONU NEDİR?

Endeks fonu, BIST 100 veya S&P 500 gibi belirli bir borsa endeksini referans alan ve getirisini birebir yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan bir yatırım fonu türüdür. Bu fonlar aktif olarak yönetilmez; temel amacı seçilen endeksin performansını pasif bir şekilde taklit etmektir

10 11
Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz - Resim: 11

Bu haberde yer alan görüşler yatırım tavsiyesi değildir.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro