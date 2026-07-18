Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz

Forbes'a verdiği röportajda, "Bugün tüm sermayemi önümüzdeki 10 yıl boyunca tek bir yatırıma koyacak olsam, bir hisse senedi endeks fonu seçerdim" diyen Ackman, bireysel hisse yerine çeşitlendirilmiş endeks fonlarını önerdi.
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Pershing Square'in kurucusu ve milyarder yatırımcı Bill Ackman, tüm sermayesini yatıracak olsa 10 yıl boyunca yatırım yapacağı emtiayı açıkladı.Kaynak: Diğer
Ackman'ın bu yaklaşımı, yıllardır düşük maliyetli endeks fonlarını savunan Warren Buffett'ın yatırım anlayışıyla da paralellik gösteriyor.
"Tek bir hisseye yatırım yapmak doğru değil"
Başarılı yatırımcının portföyünde sınırlı sayıda hisse bulunmasına rağmen Ackman, tüm sermayenin tek bir şirkete yatırılmasının doğru bir strateji olmadığını düşünüyor.
Ackman'a göre başarılı yatırımın sırrı tek bir kazanan hisseyi bulmak değil, uzun vadede güçlü performans gösterecek dengeli bir portföy oluşturmak.
Neden endeks fonlarını öneriyor?
Ackman, geniş kapsamlı hisse senedi endeks fonlarının iki önemli avantaj sunduğunu belirtiyor.
Bunlardan ilki yüksek likidite. Yatırımcılar ihtiyaç duyduklarında yatırımlarını kolaylıkla nakde çevirebiliyor.
İkinci avantaj ise uzun vadeli getiri potansiyeli. Tarihsel verilerin hisse senetlerinin uzun vadede tahvillere kıyasla çok daha yüksek getiri sağladığını gösterdiğini ifade eden Ackman, bu eğilimin gelecekte de devam etmesini beklediğini söyledi.
Tahvillere sıcak bakmıyor
Ackman'ın uzak durduğu yatırım araçlarının başında ise tahviller geliyor.
Ünlü yatırımcı, yapay zeka yatırımları nedeniyle küresel ölçekte sermaye talebinin hızla arttığını, bunun da faizlerin yüksek seyretmesine neden olabileceğini düşünüyor. Yüksek faiz ortamının ise mevcut tahviller üzerinde fiyat baskısı oluşturabileceğini ifade ediyor.
Enflasyonun hedef seviyelere inmesinin zaman alabileceğini de vurgulayan Ackman, bu nedenle tahvillerin önümüzdeki yıllarda hisse senetlerine kıyasla daha zayıf performans gösterebileceğini savunuyor.
ENDEKS FONU NEDİR?
Endeks fonu, BIST 100 veya S&P 500 gibi belirli bir borsa endeksini referans alan ve getirisini birebir yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan bir yatırım fonu türüdür. Bu fonlar aktif olarak yönetilmez; temel amacı seçilen endeksin performansını pasif bir şekilde taklit etmektir
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