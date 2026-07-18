Amerikalı milyarder 'Tüm sermayemi yatırırım' dediği yatırım aracını açıkladı: Ne altın, ne faiz

ENDEKS FONU NEDİR?

Endeks fonu, BIST 100 veya S&P 500 gibi belirli bir borsa endeksini referans alan ve getirisini birebir yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan bir yatırım fonu türüdür. Bu fonlar aktif olarak yönetilmez; temel amacı seçilen endeksin performansını pasif bir şekilde taklit etmektir