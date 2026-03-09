Yüzde 75 oranında uygulanan Eşel Mobil Sistem, pompaya gelen zamları azaltsa da döviz kurlarının yüksekliği, vatandaşın cebine çare olamadı.
Amerika'da yaşayan Türk gazeteci açıkladı; Brent 200 dolar olursa akaryakıt fiyatları ne olacak?
Ortadoğu'da ABD, İsrail-İran bölgesel savaşının etkileri küresel boyuta ulaştı. Brent Petrol 119 doları test ederken, iktidarın önlem amacıyla uygulamaya koyduğu 'Eşel Mobil Sistem' çare olamadı. Brent Petrol'ün 200 doları aşacağı tarih belli oldu.Özel Haber: Aykut Metehan
Amerika'da yaşayan Türk gazeteci Gülcan Sevindik, Zoomya TV'de yayımlanan ABD Ekonomi Raporu programında, Brent Petrol'ün 200 doları ne zaman aşacağını açıkladı.
Dünya, savaşın ilerleyişinden çok, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere kitlendi. Geceden bu yana 119 doları test eden Brent Petrol'ün 200 doları aşması bekleniyor.
Amerika'da yaşayan Türk Gazeteci Gülcan Sevindik, artık Brent Petrol'de günlük artışlardan ziyade 200 dolar seviyesinin görüleceği zamanların konuşulacağını belirtti. 200 dolar senaryosunu açıklayan Sevindik, "Küresel arz zinciri tamamen kopma noktasına gelebilir. Hürmüz'ün kaderi tamamen İran'ın elinde. Bu kriz savaş boyu çözülemezse, küresel arz zinciri tamamen kopacak. İşte o zaman en iyi ihtimalle Brent Petrol'de 200 doları konuşuyor olacağız." dedi.
Brent Petrol şuan 106 dolardan işlem görüyor. YENİÇAĞ Gazetesi, Brent Petrol'ün 200 dolar olduğu ve 'Eşel Mobil Sistem'in devam ettiği bir senaryoda Benzin
Motorin ve LPG fiyatlarını hesapladı
9 Mart 2026 Pazartesi
Brent Petrol: 106 dolar
Benzin litre fiyatı: 59.89 TL
Motorin litre fiyatı: 64.70 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
Brent Petrol'ün 200 dolar olduğu senaryoda, yüzde 88'lik artışın Eşel Mobil'den dolayı yaklaşık %22'si pompaya yansıyacak. Bu senaryoda akaryakıt fiyatları şöyle olacak:
Brent Petrol 200 dolar olursa:
Benzin litre fiyatı: 73.1 TL
Motorin litre fiyatı: 79.0 TL
LPG litre fiyatı: 33,6 TL