SDG ile Şam yönetimi arasında haftalarca süren çatışmaların ardından, 18 Ocak Pazar günü taraflar ateşkes anlaşması imzaladı.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın duyurduğu 14 maddelik anlaşma ile Fırat Nehri'nin doğusunda SDG kontrolündeki bölgelerin Şam yönetimine devredileceği açıklandı.

"AMERİKA, KÜRTLERİ FECİ ŞEKİLDE SATTI"

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Suriye'de meydana gelen savaşla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Amerikalılar böyledir” diyen mahalli, Amerika’nın genel olarak herkesi kullanıp attığını, Amerika’ya en fazla biat eden kimse onun kabul gördüğünü söyledi.

Mahalli açıklamalarının tamamında şunları söyledi,

“Amerika Kürtleri feci bir şekilde sattı. PYD-YPG darmadağın oldu. Kürtler Suriye'de artık var mıdır yok mudur bundan sonra bu detaylar konuşulur. Amerikalılar böyledir, genel olarak herkesi kullanır atarlar. Amerika'nın önünde kim daha fazla secde ederse o kabul görür kural budur.”