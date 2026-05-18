Küresel havacılık sektörü, Washington, Tel Aviv ve Tahran arasındaki askeri gerilimin gölgesinde tarihi bir karara şahitlik ediyor. ABD merkezli hava yolu devi American Airlines, New York ile Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı arasındaki karşılıklı doğrudan uçuşları askıya alma kararını 6 Ocak 2027 tarihine kadar uzattığını duyurdu.
Dev hava yolu şirketi uçuşlarını 2027'ye kadar askıya aldı: Bilet fiyatları fırladı
Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden ABD'li American Airlines, bölgesel güvenlik endişeleri ve Washington-Tahran hattındaki diplomatik tıkanıklık nedeniyle Tel Aviv uçuşlarını Ocak 2027’ye kadar iptal etti. New York hattının tamamen askıya alınmasıyla bilet fiyatları fırladı.Derleyen: Züleyha Öncü
Teksas merkezli şirketten yapılan açıklamada, karardan etkilenen yolcularla proaktif olarak iletişime geçileceği ve tarife ayarlama politikası kapsamında alternatifler sunulacağı belirtildi. Dev şirketin iptal kararı sadece Tel Aviv ile sınırlı kalmadı; Doha rotası da 2027 yılının başına kadar askıya alındı.
Trump’ın Sert Uyarılarının Ardından Geldi
American Airlines’ın uçuş takvimini neredeyse bir yıldan fazla ötelemesi, ABD Başkanı Trump tarafından Tahran yönetimine yönelik yapılan ve "zamanın daraldığına" işaret eden sert uyarıların hemen ardından geldi. Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi ekseninde tırmanan askeri hareketlilik, uluslararası hava yolu şirketlerinin hava sahası güvenliğine yönelik endişelerini en üst seviyeye çıkardı.
Sektör analistleri, uçuşların 2027 yılına kadar ertelenmesini, ABD ve İran arasındaki diplomatik diyalog kanallarının tamamen tıkanmasının bir sonucu olarak yorumluyor.
Bilet Fiyatları Uçuşa Geçti, Rekabet Bitti
Bölgedeki tek iptal kararı American Airlines'tan gelmedi. Daha önce Delta Air Lines Tel Aviv operasyonlarını 5 Eylül tarihine, United Airlines ise en az 7 Eylül tarihine kadar durdurduğunu açıklamıştı.
ABD'li dev taşıyıcıların sırayla pazardan çekilmesiyle birlikte, İsrail ile ABD arasındaki doğrudan uçuşlarda rekabet sıfırlandı. Arzın durma noktasına gelmesi, her iki ülke arasında seyahat etmek zorunda olan yolcular için bilet fiyatlarında yukarı yönlü agresif bir yükselişi tetikledi.
İsrail Seyahat Sektöründen Sert Tepki
Gelişmeler karşısında İsrail seyahat sektörü temsilcileri ABD'li şirketlere adeta ateş püskürdü. Kudüs merkezli Ziontours Üst Yöneticisi (CEO) Mark Feldman, American Airlines’ın uçuş takvimini sürekli erteleme stratejisini sert bir dille eleştirerek, "Şirket bu oyalama taktiğini bırakmalı, İsrail rotasını gelecek planlarından tamamen çıkardığını açıkça ilan etmelidir" dedi.
Sektördeki bu devasa arz daralmasını fırsata çevirmek isteyen İsrail merkezli yerel hava yolu şirketi Israir ise New York’a yeni uçuşlar başlatmak için resmi hazırlıklarını hızlandırdı.