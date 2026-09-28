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Kaynak: DHA / İHA

İddiaya göre olay Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesi'nde yaşandı. M.T., sağ orta kulağındaki sıvı birikmesi nedeniyle yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat kararı verildiğini ifade etti.

Ameliyat sonrası sol kulağında şiddetli ağrı hissettiğini belirten M.T., sedyeyi götüren kişiye hangi kulağının ameliyat edildiğini sorduğunu, "Sol kulağın" yanıtını aldıktan sonra yanlış işlem yapıldığını söyledi. M.T., tüm tetkiklerde sağ kulağına işlem yapılması gerektiğinin belirtilmesine rağmen sol kulağına tüp takıldığını öne sürdü.

AYNI GÜN İKİNCİ KEZ AMELİYATA ALINDI

Yanlışlığın fark edilmesinin ardından ameliyat ekibinin yeniden toplandığını belirten M.T., aynı gün ikinci kez ameliyathaneye alındığını ve yeniden genel anestezi uygulandığını söyledi.

Yaşadığı süreci "travmatik bir durum" olarak nitelendiren M.T., "Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım" ifadelerini kullandı. M.T., ikinci işlemde kendisine ne yapıldığını bilmediğini de belirterek yaşadığı süreci anlattı.

"İŞİTME VE DENGE KAYBI YAŞIYORUM"

M.T., ameliyatların ardından kulağında geçmeyen çınlama ve uğultunun yanı sıra işitme ve denge kaybı yaşadığını öne sürdü. Sağlık Bakanlığı'nın gerekli denetimleri yapmasını isteyen M.T., yaşadığı durumun araştırılmasını talep etti.

AVUKATINDAN "YANLIŞ TARAF CERRAHİSİ" AÇIKLAMASI

M.T.'nin avukatı Hakan Yıldız ise olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını açıkladı. Yıldız, müvekkilinin tıbbi belgelerinde sağ kulağa işlem yapılması gerektiğinin belirtilmesine rağmen sol kulağa tüp takıldığını belirterek olayın tıp hukukunda "yanlış taraf cerrahisi" olarak adlandırıldığını söyledi.

Avukat Yıldız, cerrahi güvenlik protokollerine uyulmadığını düşündüklerini ve aynı gün içerisinde iki kez genel anestezi uygulanmasının da ek tıbbi riskler oluşturduğunu ifade etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SORUŞTURMA İZNİ BEKLENİYOR

Hastane ve ilgili hekim hakkında şikayette bulunduklarını belirten Yıldız, adli süreç açısından Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni beklediklerini ifade etti. Yıldız ayrıca hastane yönetimi ve profesör doktorla görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını öne sürdü.

Öte yandan iddiaların odağındaki hastane yönetimi, devam eden hukuki süreç nedeniyle şu aşamada açıklama yapmanın uygun olmayacağını bildirdi. Hastane yönetimi, yargı mercilerinden resmi bir yazı ulaşması halinde gerekli cevabın verileceğini belirtti.