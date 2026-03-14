İddiaya göre Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bir ameliyat sırasında iki anestezi teknikeri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavgayı ayırmak isteyen bir çalışan neşterle yaralandı.

Olayın ardından polis ekipleri olay yerine geldi. Kavganın tutanak düzenleme konusunda çıktığı öne sürüldü.

Ola Medya'nın haberine göre, kavgayı ayırmaya çalışan hastane çalışanı Bayram T., yaşanan arbede sırasında teknikerlerden birinin elindeki neşterle kolundan yaralandı.

2 SAĞLIKÇI GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri, ameliyathanede kavgaya tutuşan iki sağlık teknikerini gözaltına aldı.