Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, rektum kanserine yakalandığını kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Vahapoğlu, 'Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım’ ifadelerini kullanmıştı.

Sözlerinin devamında da Vahapoğlu, ''Annem ve babamı üstüste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın. Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz. Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için - devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek'' ifadelerini kullanmıştı.

AMELİYAT OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Vahapoğlu, 23 Aralık’ta ameliyat olacağını duyurmuştu. Vahapoğlu, operasyonun ertelendiğini açıklamıştı. Boğazında oluşan enfeksiyon nedeniyle ameliyatın bir hafta ileri alındığını belirtmişti.

"Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi."

"2026'YA TERTEMİZ BAŞLAYACAĞIM İNŞALLAH"

"En azından bir hafta evde dinleneceğim. Bu aralar çok çalıştım, çok koşturdum. Bu durum ameliyata da el vermedi. Bir hafta ertelenmesi demek, ameliyatı 2026’nın ilk günlerinde olacağım anlamına geliyor. Kısmet böyleymiş. 2025’i böyle bitiremedim ama 2026’ya tertemiz başlayacağım inşallah. Şifa olsun, hamdolsun; ne diyeyim."