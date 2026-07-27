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Kaynak: DHA

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli Köyü sahilinde, saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, Erikli Köprüsü mevkisinde virajı alamayan Erol Denizcan yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen kazada, sürücü Denizcan ağır yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erol Denizcan, kurtarılamadı. Denizcan’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

AMELİYAT HEMŞİRESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Erol Denizcan’ın tatil için ailesinin yaşadığı Mecidiye köyü sahiline geldiği ve İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat hemşiresi olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.