Amedspor, Süper Lig’e yükselmesinin ardından kadrosunu güçlendirmek için ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre Diyarbakır ekibi, Yves Bissouma için girişimlere başladı ve oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Tottenham Hotspur ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminde serbest kalma ihtimali nedeniyle birçok kulübün radarına girmiş durumda.

TÜRKİYE’DEN İLGİ VARDI

Bissouma’nın adı geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı. Bu kez ise sürpriz bir şekilde Amedspor devreye girmiş durumda.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Tottenham formasıyla 11 maça çıkan Bissouma, yeniden süre almaya başlarken yaz döneminde geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.