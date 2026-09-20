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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasında futbol sahalarında pek sık rastlanmayan bir olay yaşandı.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadelenin 38. dakikasında maç devam ederken sahanın fıskiyeleri bir anda çalışmaya başladı.

FUTBOLCULAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Fıskiyelerin açılmasıyla birlikte sahadaki futbolcular şaşkınlık yaşarken hakem karşılaşmayı kısa süreliğine durdurdu.

Fıskiyelerin kapatılmasının ardından herhangi bir sorun yaşanmazken mücadele hakem atışıyla kaldığı yerden devam etti.