Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasında futbol sahalarında pek sık rastlanmayan bir olay yaşandı.

Amedspor-Beşiktaş (Canlı Anlatım)Amedspor-Beşiktaş (Canlı Anlatım)Spor

Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadelenin 38. dakikasında maç devam ederken sahanın fıskiyeleri bir anda çalışmaya başladı.

Amedspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar: Fıskiyeler açıldı - Resim : 2

FUTBOLCULAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Fıskiyelerin açılmasıyla birlikte sahadaki futbolcular şaşkınlık yaşarken hakem karşılaşmayı kısa süreliğine durdurdu.

Fıskiyelerin kapatılmasının ardından herhangi bir sorun yaşanmazken mücadele hakem atışıyla kaldığı yerden devam etti.