Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş Amedspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Diyarbakır'da saat 20.00'de başlayan zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.
AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Furkan, Raveleson, Saba, Ballet, Mohammed, Orban.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic
AMEDSPOR 2-0 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
1' Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle Amedspor-Beşiktaş maçı başladı.
AMEDSPOR ORBAN İLE ÖNE GEÇTİ
12' Amedspor Gift Orban'ın uzaktan çektiği sert şutta bulduğu golle öne geçti.
DIA SABA FARKI İKİYE ÇIKARDI
22' Amedspor Dia Saba'nın ceza sahası dışından attığı golle farkı ikiye çıkardı.
İLK YARI SONUCU: AMEDSPOR 2-0 BEŞİKTAŞ
BEŞİKTAŞ VLAHOVIC İLE FARKI BİRE İNDİRDİ
54' Orkun Kökçü ceza sahası içerisinde sert bir şutla kaleyi yokladı. Kaleciden seken topa Amedspor savunması çizgide müdahale etti. Vlahovic kale önünde pozisyonu tamamlayarak farkı bire indirdi.
HATA PAHALIYA PATLADI: SKOR 3-1'E GELDİ
59' Salih Özcan'dan çok büyük hata... Nübel'den pası alan Salih'e Furkan Soyalp baskı yaparak topu kazandı. Ardından da aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.