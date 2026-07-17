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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor’da transfer çalışmaları sürerken, Mauro Icardi iddiaları gündeme geldi. Galatasaray’dan ayrılan Arjantinli golcünün Amed’e transfer olacağı yönündeki haberler sonrası kulüpten açıklama geldi.

BAŞKAN KONUŞTU

İlke TV’ye konuşan Amedspor Başkanı Nahit Eren, söz konusu iddialara net bir yanıt verdi. Eren, Mauro Icardi’nin transfer gündemlerinde yer almadığını ifade etti.

“GÜNDEMİMİZDE YOK”

Eren açıklamasında, “Gelecekte en az Icardi kadar adından söz ettirecek forvet adaylarımız var. Dolayısıyla Mauro Icardi şu an için gündemimizde yer almıyor” dedi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Amedspor’un farklı isimlerle görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Eren, kısa süre içinde yeni transferlerin açıklanabileceğini de sözlerine ekledi.

Yeşil-kırmızılı ekipte forvet hattı için yapılacak hamleler merakla bekleniyor.