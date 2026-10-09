Teknik direktör Besnik Hasi'nin yönetimindeki son antrenman, Şehmus Özer Tesisleri'nde futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.
Atletik koşularla sürdürülen idman, topla yapılan çalışmaların ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Gençlerbirliği karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler kafilesi, Ankara'ya gitmek üzere hava yoluyla yola çıktı.
Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki mücadele, yarın saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.