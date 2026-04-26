26 Nisan 2026 Pazar
Amed Sportif Faaliyetler tarihi fırsatı 90+4’te tepti: Süper Lig vizesi son haftaya kaldı

Trendyol 1. Lig 37. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Sipay Bodrum FK 1-1 berabere kalırken, Süper Lig’e yükselme yarışı son haftaya kaldı.

Trendyol 1. Lig 37. haftasında Süper Lig yarışı veren Amed Sportif Faaliyetler, play-off potasında yer alan Sipay Bodrum FK’yı konuk etti. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Amedspor, 64. dakikada Daniel Mosquera’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bodrum FK ise 90+4. dakikada İsmail Tarım’ın golüyle eşitliği sağladı. Bodrum FK, 5. dakikada Ali Aytemur’un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Esenler Erokspor ise Sarıyer deplasmanında 1-0 yenildi ve fırsatı tepen bir diğer ekip oldu

İKİNCİ SIRA YARIŞI KIZIŞTI

Ligde Erzurumspor FK’nın ardından Süper Lig’e doğrudan yükselecek ikinci takım son hafta belli olacak.

73 puanla ikinci sırada yer alan Esenler Erokspor, sahasında Pendikspor’u ağırlayacak. Aynı puandaki Amedspor ise deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak.

İKİLİ AVERAJ AMED SK'DA

İkili averajda rakibinin önünde olan Amed SK, Iğdır FK maçını kazanması halinde rakibinin sonucuna bakmadan Süper Lig’e yükselecek.

Esenler Erokspor’un ise yükselmesi için hem kazanması hem de rakibinin puan kaybetmesi gerekiyor.

37. HAFTANIN SONUÇLARI

CUMARTESİ

- Serik Spor 4-2 Hatayspor
- Vanspor FK 1-3 İstanbulspor
- Adana Demirspor 1-3 Ümraniyespor

PAZAR

- Amed SK 1-1 Bodrum FK
- Erzurumspor FK 1-1 Bandırmaspor
- Keçiörengücü 2-1 Manisa FK
- Pendikspor 2-0 Boluspor
- Sakaryaspor 0-4 Çorum FK
- Sarıyer 1-0 Esenler Erokspor
- Sivasspor 2-1 Iğdır FK

