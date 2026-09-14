Trendyol Süper Lig’in 6. haftasındaki ev sahibi olacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlık sürecine Amed Sportif Faaliyetler tarafından start verildi.
Teknik direktör Besnik Hasi idaresinde toplanan yeşil-kırmızılı kafile, antrenman seansını Şehmus Özer Tesisleri’nde tamamladı.
Salondaki ısınma egzersizleriyle açılışı yapılan çalışma, saha zeminindeki kondisyon koşuları ve çift kale karşılaşmayla son buldu.
Bir günlük izne ayrılan Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş randevusunun antrenmanlarına 16 Eylül Çarşamba günü yeniden başlayacak.
Diyarbakır Stadyumu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş müsabakası, 20 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de oynanacak.