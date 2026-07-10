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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Amed SK, kadrosunu iki önemli isimle güçlendirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, Kosovalı milli futbolcu Lumbardh Dellova ile Furkan Soyalp’in transferlerini resmen açıkladı.

DELLOVA İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak CSKA Sofia forması giyen Lumbardh Dellova ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

27 yaşındaki futbolcunun stoperin yanı sıra sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabildiği belirtilirken, çok yönlü oyun yapısıyla takıma önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

FURKAN SOYALP DE KADROYA KATILDI

Amed SK’nın bir diğer transferi ise geçtiğimiz sezon Kayserispor forması giyen Furkan Soyalp oldu.

Merkez orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Diyarbakır temsilcisi, deneyimli futbolcuya yeni sezonda başarılar diledi.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyen Amed SK’nın, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.