TFF 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Iğdır FK'yi 3-0 yendi. Diyarbakır ekibinin golleri 44 ile 76'da Daniel Moreno, 56'da Mbaye Diagne attı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda Diagne, ikinci devrede ise Dia Sabia ile 2 penaltıdan yararlanamadı. Puanını 39 yapan Amed, 37 puanlı Pendikspor'un önünde ilk yarıyı lider olarak bitirdi.

LEYLA ZANA VE VALDERRAMA TRİBÜNDE

Öte yandan, Amed Sportif Faaliyetler'in maçtaki iki golünü kaydeden Daniel Moreno'nun kayınpederi dünyaca ünlü Kolombiyalı eski milli futbolcu Carlos Valderrama da karşılaşmayı izledi. Valderrama, eşi, kızı ve torunlarıyla izlediği karşılaşmada damadının attığı gollerin sevincini yaşadı. Öte yandan eski milletvekili Leyla Zana, Amed Sportif Faaliyetler yönetiminin daveti üzerine maça gelerek protokolde yer aldı. Taraftarlar Leyla Zana lehine sloganlar attı.