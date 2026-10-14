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Kaynak: Haber Merkezi

Şirketin 2026-2027 dönemi yol haritasında öne çıkan altıncı nesil EPYC ailesinin üyesi Verano, yapay zeka döneminin gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı. AMD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lisa Su tarafından geleceğin işlemci mimarisinin kritik bir adımı olarak duyurulan sistem; lojistik, akıllı veri işleme ve karmaşık yapay zeka ajanlarının eş zamanlı çalışma ihtiyaçlarına odaklanıyor.

YÜKSEK ÇEKİRDEK KAPASİTESİ VE HIZLI BAĞLANTI

Mevcut EPYC 9006 serisinin LP ailesinde konumlanan Verano, başlangıçta 72 çekirdek kapasitesiyle anılsa da yapılan son tanıtımlarda bu rakamın 192 çekirdeğe kadar çıkabileceği açıklandı. Yapay zeka hızlandırıcılarıyla yüksek hızlı iletişim kurmasını sağlayan xGMI bağlantısı sayesinde 112 Gbps'ye varan aktarım hızı sunan işlemci, özellikle AMD Instinct MI500 serisi GPU'larla birlikte çalışarak yoğun veri alışverişini kusursuz şekilde destekliyor.

SOCAMM2 BELLEK İLE DÜŞÜK GÜÇ, YÜKSEK PERFORMANS

AMD'nin LPDDR bellek arayüzüne sahip ilk EPYC işlemcisi olma özelliğini taşıyan Verano, LPDDR5X modüllerini kullanan kompakt SOCAMM2 formatını benimsiyor. Bu yenilikçi yaklaşım; Nvidia'nın yeni nesil platformları ve Tesla'nın hızlandırıcılarında da görüldüğü üzere, yüksek bant genişliğini korurken enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor. Kompakt tasarımı sayesinde sunucularda bellek yoğunluğunu artıran işlemci, SP8 platformu üzerinde sekiz Zen 6 CCD birimi ve dört LPDDR5X bellek denetleyicisiyle şekilleniyor.

2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan EPYC Verano; sunucu işlemcisi pazarının 2030'a kadar 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması öngörülen devasa pazarında AMD'nin konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.