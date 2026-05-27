Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı kişiler, kesim sırasında hayvanın darbeleri ya da bıçakla yaralandı. Yaralananlar, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne geldi. Tedavisi sonrası taburcu olan Rıdvan Karakaya, “Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimi kesmiş bulunmaktayım. Herkese hayırlı ve kazasız bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Karakaya, gülerek, “Buradan da emniyete gideceğim. Amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım” dedi.

Kocaeli’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 379 kişinin, hastanelere başvurduğu öğrenildi.