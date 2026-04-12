Adilcevaz ilçesine bağlı Cihangir köyünde hasta olduğu yönünde ihbar alan sağlık ekipleri, bölgeye hareket etti. Ancak etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda ilerlemekte güçlük çeken ambulans, kara saplanarak yolda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yapılan çalışma sonucu ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı. Yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, ismi açıklanmayan hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yetkililer, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Her açılan yol bir umut, her müdahale bir hayat demek. Zorlu şartlara rağmen durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bitlis’te hiçbir yol kaderine terk edilmez" ifadelerini kullandı.