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Kaynak: AA

Erzurum'un Oltu ilçesinde kalp krizi şüphesi bulunan 65 yaşındaki bir hasta, ambulans helikopterle hastaneye gönderildi.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Oltu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran Yıldız A'nın kalp krizi geçirdiğinden şüphelenildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Burada ilk müdahalesi yapılan hastanın, acil tetkik ve tedavisi için ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilmesine karar verildi.

Oltu'ya yollanan ambulans helikopterle İl Hava Ambulans Merkezine getirilen kadın hasta, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine nakledildi.

Hastaneye zamanında ulaştırılan Yıldız A, tedavi altına alındı.