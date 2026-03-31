İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Mimaroba Mahallesi Ülge Sokak'ta belediyeye ait ambulanstaki görevlilerle tartışan otomobil sürücüsünün aracından inip ekibe küfür ve hakaretlerde bulunduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmada, otomobilin sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" hükmünden 180 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle alındı, otomobili de 60 gün trafikten men edildi.