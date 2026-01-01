Kaza Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyünde meydana geldi. Ömer Ç. idaresindeki 29 AAR 898 plakalı ambulans, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmazken, araçta görevli sağlık teknikerleri Gizem Ö. ve Muhammet A. ile şoför Ömer Ç. olay yerine yönlendirilen başka bir ambulansla tedbir amaçlı olarak bölgeden alındı.