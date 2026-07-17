Kaynak: Haber Merkezi

Jose Marti Küba Dostluk Derneği, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Küba'da uzun yıllardır başarıyla sürdürülen "gebe evleri" modeline dikkat çekti. Dernek tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu uygulamanın dünyada eşi benzeri bulunmayan kamusal bir sağlık başarısı olduğu vurgulandı.

ANNE VE BEBEK ÖLÜM ORANLARINDA TARİHİ BAŞARI

Yapılan açıklamada, gebe evleri sisteminin yüksek risk taşıyan hamilelik süreçlerini yakından takip ettiği belirtildi. Anne adaylarının doğuma kadar olan süreçte hiçbir ücret ödemeden tıbbi bakım, dengeli beslenme olanakları ve hamilelik eğitimi alabildiği bu özgün modelin, ülkenin kısıtlı imkanlarına rağmen anne ve bebek ölüm oranlarını dünya genelindeki en düşük seviyelerde tutmayı başardığı ifade edildi. Bu merkezlerin, sosyalist sağlık modelinin ve koruyucu hekimlik anlayışının en değerli kazanımları arasında yer aldığı aktarıldı.

KÜRESEL KISITLAMALAR SAĞLIK MERKEZLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Dernek, Küba'ya yönelik uygulanan uluslararası ticari yaptırımların; ilaç, tıbbi teçhizat, gıda ve enerji gibi en temel ihtiyaç maddelerine erişimi engellediğini belirtti. Bu kısıtlamaların, anne ile çocuk sağlığı açısından hayati bir öneme sahip olan gebe evlerinin faaliyetlerini ciddi şekilde sekteye uğrattığı kaydedildi.

"KÜBA İÇİN GÜNEŞ TOPLUYORUZ" KAMPANYASI BAŞLATILDI

Küba halkıyla kurulacak en somut dayanışma yöntemlerinden birinin sağlık tesislerinin enerji krizine çözüm üretmek olduğunu ifade eden dernek, "Küba için Güneş Topluyoruz" başlığıyla bir yardım hareketi başlattıklarını ilan etti. Kampanya kapsamında tedarik edilecek güneş enerjisi sistemleri sayesinde, ülkedeki sağlık kurumlarının elektrik kesintilerinden etkilenmeden sürdürülebilir hizmet vermesinin amaçlandığı bildirildi. Açıklama, Küba ile dayanışma içinde olmanın yaşamı savunmak anlamına geldiği vurgulanarak noktalandı.