Örümcek-Adam evrenine ait karakterleri televizyon dizilerine uyarlamak üzere Sony Pictures ile ortaklık yürüten Amazon, Nicolas Cage'li Spider-Noir projesini ilk sezonunun ardından iptal etmişti. Çok geçmeden yeni projeler için harekete geçen şirket, dört farklı Örümcek-Adam dizisi seçeneği arasından onay vermeye en yakın olduğu yapımı belirledi. Deadline'ın aktardığı bilgilere göre Amazon, çizgi roman dünyasının en tartışmalı ve popüler anlatılarından biri olan Clone Saga (Klon Saga) uyarlamasına yeşil ışık yakmak üzere.

Disney+ ekranlarında yayınlanan American Born Chinese dizisinin yaratıcısı Kelvin Yu'nun kaleme alacağı proje, Sony ve Amazon ortaklığının yeni amiral gemisi olmaya aday.

PETER PARKER'IN İKONİK KLONLARI BEN REILLY VE KAINE ODAKTA OLACAK

Ağırlıklı olarak 1990’lı yıllardaki ikinci büyük Klon Saga dönemini temel alacak dizi, Peter Parker’ın genetik kopyaları olan iki unutulmaz klonun hikâyesini işleyecek. Dizi; Peter Parker'ın kusursuz klonu olarak bilinen Ben Reilly (Scarlet Spider) ile klonlama sürecindeki genetik bozulmalar nedeniyle agresif bir anti-kahramana dönüşen Kaine Parker'ı odağına alacak. Yapım, iki karakterin birer klon olduklarını öğrendikten sonra girdikleri derin kimlik krizine, bu gerçeği kabullenme mücadelelerine ve karşılaştıkları diğer klonlarla verdikleri çatışmalara yoğunlaşacak.

Henüz resmi onay imzaları atılmamış olsa da stüdyo kaynakları projeye kısa süre içerisinde resmiiyet kazandırılacağını belirtiyor.