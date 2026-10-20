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ABD’li teknoloji şirketi Amazon, X-energy ve American Electric Power (AEP) ile Indiana eyaletinde yeni bir nükleer enerji santrali kurmak üzere anlaşma yaptı. Yapay zekâ veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacını karşılamayı amaçlayan projeyle, 12 küçük modüler reaktörden oluşan tesisten 960 megavat gücünde sıfır karbonlu elektrik üretilmesi hedefleniyor.

SANTRAL ESKİ KÖMÜR SANTRALİNİN ARAZİSİNE KURULACAK

Eski bir kömür santralinin bulunduğu araziye kurulması planlanan tesis, hem genel elektrik şebekesine hem de Amazon’un veri merkezlerine 960 megavata kadar enerji aktaracak. Yatırımın, yapay zekâ altyapısının artan güç gereksinimini karşılamayı hedeflediği ve şirketin uzun vadeli karbon nötr stratejisinde rol üstlendiği belirtildi.

SULLIVAN COUNTY’DE 12 XE-100 REAKTÖRÜ KURULMASI PLANLANIYOR

Proje kapsamında Sullivan County bölgesinde, X-energy tarafından geliştirilen dördüncü nesil 12 adet Xe-100 küçük modüler reaktörün (SMR) kurulması öngörülüyor. Yüksek sıcaklık gaz reaktörü sınıfında yer alan ve her biri 80 MWe kapasiteye sahip üniteler, hava, su veya hibrit soğutma sistemleriyle çalışabiliyor.

İki şirketin bölgesel elektrik sağlayıcılarıyla yürüttüğü ortak çalışmalar doğrultusunda 2039'a kadar ABD genelinde 5 gigavattan fazla nükleer enerji kapasitesinin devreye alınması hedefleniyor.