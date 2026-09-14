ABD'li e-ticaret devi Amazon, kargo taşımacılığı yapan 21 Air şirketiyle yürüttüğü operasyonları, 5 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından durdurdu.
AMAZON OPERASYONLARI ASKIYA ALDI
Amazon Sözcüsü Kelly Nantel, 7 Eylül'de Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkmasıyla meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Nantel, geçen hafta yaşanan olayın ardından yürütülen değerlendirme sürecinin tamamlanması üzerine, kargo taşımacılığı yapan 21 Air ile yürütülen faaliyetlerin durdurulmasına karar verildiğini belirtti.
KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağı, Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkmış, kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde, büyük kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan şekilde yattığı ve gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görülmüştü.