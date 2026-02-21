ABD’li teknoloji devi Amazon, son dönemde bazı departmanlarda yapay zeka ve robotik sistemlere geçmek için çok sayıda çalışanını işten çıkarmıştı. Dev şirketin geçen yıl işten çıkardığı çalışan sayısı 30 bini buldu.

Ancak insan gücündeki eksikliğin ciddi sorunlara neden olduğu belirtiliyor. Financial Times’ta yer alan habere göre, Amazon Web Sevices, geçen yılın aralık ayında 13 saatlik bir kesinti yaşadı. Bu kesinti internetin büyük bölümü için çok ciddi bir soruna işaret ediyor.

İngiliz gazetesindeki habere göre bu kesintisinin nedeni Kiro adlı yapay zeka ajanının sistemlerdeki bazı kodları ‘beğenmeyerek’ silmesi.

ABD’li dev şirket, Kiro'yu geçen yılın temmuz ayında piyasaya sürdü ve o zamandan beri çalışanları bu uygulamayı kullanmaya zorluyor. Yönetim, haftalık %80 kullanım hedefi belirledi ve benimseme oranlarını yakından takip ediyor. Amazon ayrıca, ajan tabanlı araca aylık abonelik ücreti karşılığında erişim de satıyor.

Amazon Web Services’te geçen yıl birkaç defa kesinti yaşandı. Ekim ayında yaşanan bir olay, onlarca sitenin saatlerce erişilemez hale gelmesine ve çevrimiçi hizmetlerin birkaç dev şirketin sahip olduğu altyapı üzerinde yoğunlaşmasına ilişkin tartışmalara yol açtı.

AMAZON AÇIKLAMA YAPTI

Financial Times’ta yer alan haber sonrası Amazon açıklama yaptı. Yapılan resmi açıklamada kesinti yaşandığı doğrulansa da bunun yapay zekadan kaynaklanmadığının altı çizildi.

Amazon, "AWS, Kiro ve Yapay Zeka Hakkındaki Financial Times Raporunu Düzeltme" başlıklı bir blog yazısında, geçen yılın aralık ayında tek bir bölgedeki tek bir hizmette yaşanan sınırlı aksaklığı kabul etti ancak bunu yapay zeka aracının kendisindeki bir kusurdan değil, erişim kontrollerinin yapılandırılmasındaki bir kullanıcı hatasından kaynaklandığını belirtti.

Amazon, "Sorun, yanlış yapılandırılmış bir rolden kaynaklanıyordu; bu, herhangi bir geliştirici aracı (yapay zeka destekli olsun veya olmasın) veya manuel işlemde de meydana gelebilecek aynı sorundur" dedi ve kesintiyle ilgili herhangi bir müşteri sorusu almadıklarını belirtti.

Ayrıca şirket, "Financial Times'ın AWS'yi etkileyen ikinci bir olay yaşandığı iddiası tamamen yanlıştır" açıklamasını yaptı.