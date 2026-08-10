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İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool'da tarihi bir ortaklık için sona yaklaşıldığı öne sürüldü.

Sky News'in haberine göre, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da içerisinde bulunduğu yatırımcı grubu, Liverpool'un yaklaşık üçte birlik hissesini satın almak üzere kulübün sahibi Fenway Sports Group (FSG) ile anlaşmaya yaklaştı.

Tarafların anlaşmayı tamamlaması halinde resmi açıklamanın bu hafta içerisinde, sürecin uzaması durumunda ise gelecek hafta yapılabileceği belirtildi.

BEZOS VE SAVERIN AYNI KONSORSİYUMDA

Liverpool'a yatırım yapmak için oluşturulan konsorsiyuma, İngiliz iş insanı Amit Bhatia liderlik ediyor.

Grubun içerisinde dünyanın en zengin isimlerinden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin de bulunuyor.

Haberde Bezos'un servetinin Forbes tahminlerine göre 280 milyar doların üzerinde, Saverin'in servetinin ise 32 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi.

LIVERPOOL'A 6 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME

Anlaşmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Liverpool için belirlenen değerleme oldu.

Sky News'e göre söz konusu yatırımın Liverpool'a yaklaşık 6 milyar dolarlık değer biçmesi bekleniyor.

İlk aşamada kulübün yaklaşık üçte birlik bölümünün el değiştirmesi beklenirken anlaşmaya yakın bir kaynak satılacak payın yüzde 30'un da üzerine çıkabileceğini ifade etti.

FSG KONTROLÜ BIRAKMIYOR

Anlaşma, Liverpool'un tamamen satılması anlamına gelmiyor. FSG, kulübün kontrol sahibi hissedarı olmaya devam edecek ve Bezos'un da bulunduğu konsorsiyum stratejik azınlık yatırımcısı konumuna gelecek.

300 MİLYON STERLİNDEN 6 MİLYAR DOLARA

Liverpool'un değerindeki yükseliş, FSG'nin kulüpte geçirdiği dönemin ekonomik boyutunu da ortaya koyuyor.

Boston Red Sox'un da sahibi olan FSG, Liverpool'u mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçtiği 2010 yılında yaklaşık 300 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.

16 yıl sonra gündemdeki yatırımın gerçekleşmesi durumunda Liverpool'un değerlemesi 6 milyar dolara ulaşacak.

Kulüpteki son hisse satışı ise 2023 yılında gerçekleşmiş, Dynasty Equity küçük bir pay satın almış ve bu işlem Liverpool'a 4,5 milyar doların üzerinde değer biçmişti.