Sızdırılan şirket içi yazışmalara göre AWS, Nvidia'nın yeni nesil GB300 sunucu raflarından milyarlarca dolarlık siparişi teslim almaya devam ediyor. Ancak elektrik kapasitesinin yetersizliği, sektörde "karanlık GPU" olarak adlandırılan ve satın alındığı halde çalıştırılamayan atıl çip krizini doğuruyor. Donanımları rakiplerine kaptırmamak adına henüz çalıştıramayacağı tesislere ön ödeme yaparak stoklayan Amazon'un bu stratejisi, gelir üretemeyen devasa bir sermayenin depolarda yatmasına ve şirketin serbest nakit akışının olumsuz etkilenmesine yol açıyor.

AMAZON DEPOLAMA STRATEJİSİNİ SAVUNDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Amazon yetkilileri, donanımların kurulum yapılacak tesislere yakın depolarda bekletilmesinin rutin ve verimli bir operasyonel süreç olduğunu savundu. Şirket yönetimi, yapay zeka yatırımlarının uzun vadede yüksek getiri sağlayacağını vurgularken, teknoloji devinin 2026 yılı için yaklaşık 220 milyar dolarlık rekor bir sermaye harcaması planladığı belirtiliyor.