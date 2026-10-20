Kaynak: AA

ABD merkezli teknoloji ve e-ticaret devi Amazon, Almanya’daki operasyonlarını büyütmek amacıyla 2027 yılına kadar 16 milyar avroyu aşan yeni bir yatırım paketini devreye sokuyor. Başkent Berlin’de gerçekleştirilen "Invest in Germany" Zirvesi’nde kamuoyuna duyurulan bu kapsamlı hamle; yapay zeka altyapısından veri merkezlerine, lojistik ağının modernizasyonundan uydu projelerine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Şirket, bu adımla birlikte 2010 yılından bu yana ülkeye yaptığı toplam yatırımı 100 milyar avronun üzerine çıkarmış olacak.

ODAKTA YAPAY ZEKA VE BULUT ALTYAPISI VAR

Açıklanan bütçenin 4,8 milyar avroluk bölümü, Amazon Web Services (AWS) çatısı altında Frankfurt bölgesindeki bulut ve yapay zeka kapasitesinin artırılmasına ayrıldı. Yatırımla, ülkenin veri güvenliği odaklı dijital dönüşüm süreçlerine ivme kazandırılması hedefleniyor. Şirket ayrıca Berlin’deki araştırma-geliştirme ağını genişleterek robotik ve yapay zeka odaklı ikinci bir Ar-Ge laboratuvarını hayata geçirecek. Bu merkezde, insan ile teknolojinin ortak çalışma modelleri üzerine ileri düzey mühendislik projeleri yürütülecek.

Yatırım paketinin stratejik başlıklarından bir diğeri ise "Amazon Leo" altyapısıyla yürütülen uzaydan internet projesi oldu. Karasal internet erişimi kısıtlı bölgelere yüksek hızlı ağ ulaştırmayı amaçlayan Amazon, haberleşme uydularını yörüngeye taşımak üzere Avrupa merkezli Arianespace firmasıyla 24 roket fırlatımı için anlaşma sağladı.

İSTİHDAM, ALTYAPI VE YEREL İÇERİK DESTEKLENECEK

Almanya genelinde 40 bini aşkın kadrolu çalışana sahip olan şirket; çalışanların ve iş gücünün dijital yetkinliklerini artırmak amacıyla Siemens ve ticaret odaları iş birliğiyle sunulan sertifika programlarını sürdürecek. Ayrılan finansal kaynağın bir bölümü lojistik ağının güncellenmesine harcanırken, diğer bir kısmı da Prime Video platformu için Almanya üretimi dizi, film ve program projelerine aktarılacak.

"GELECEĞE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Yatırım kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, hamleyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu adımın Almanya’nın geleceğine duyulan açık bir güven oylaması niteliğinde olduğunu ifade etti. Reiche, güçlü veri altyapısının dijital ekonominin temel taşı olduğunu ve ülkenin endüstriyel yapay zeka alanında dünya liderliğine ulaşma potansiyeli taşıdığını dile getirdi.

Amazon Küresel Genel İlişkiler ve Hukuk Başmüşaviri David Zapolsky ise Almanya’nın Avrupa’nın en cazip yatırım pazarlarından biri olduğunu vurgulayarak, 2027 yılına kadar tamamlanacak bu yatırımlarla yerel şirketlerin, belediyelerin ve yaratıcı sektör çalışanlarının küresel pazarda rekabet edebilmeleri için gerekli altyapıyı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.